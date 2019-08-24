Подсчитан ущерб Huawei от американских санкций

Напомним, в мае министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», фактически запретив ей вести дела с американскими компаниями. 19 августа американское правительство продлило на 90 дней временную торговую лицензию для китайского производителя. В последний ли раз, пока непонятно.

Сейчас Huawei ищет новых партнёров, которые смогли бы заменить ключевых поставщиков из США. Кроме того, компания сама разрабатывает альтернативу американским технологиям для изготовления оборудования.

Стоит отметить, что названная сумма ущерба оказалась ниже, чем предполагала компания раньше. В июне глава Huawei говорил, что сокращение выручки может составить $30 миллиардов.