Подсчитана сумма ущерба от одного дня сбоя GPS

Исследователи опросили более 200 экспертов по использованию GPS в различных сферах промышленности. Они пытались выяснить, сколько денег потеряет страна в случае сбоя работы технологии из-за «космического воздействия» или «злонамеренной деятельности».

Для начала учёные решили подсчитать экономическую выгоду. Они охватили период от 1984 года, когда GPS была впервые открыта для коммерческого использования, до 2017 года. Оказалось, что за это время технология принесла примерно $1,4 триллиона экономической выгоды.

Если же что-то лишит все отрасли хозяйства GPS, то ущерб составит примерно $1 миллиард в день. Учёные отметили, что эта оценка очень приблизительная. Ущерб, например, может быть выше в посевной сезон, когда фермеры очень сильно зависят от информации, которую GPS передаёт об их полях.