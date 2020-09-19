Подсчитано число танков у России

Кратко его работу пересказывает «Лента.ру». Свой материал автор озаглавил как «Обзор состояния танковых войск Вооружённых сил России».

altyn73 заявил, что общая штатная численность всех строевых частей составляет 2685 машин. Если говорить отдельно о новых и модернизированных танках выпуска 2000 года и позднее, то их количество равно 1200 единицам. Это 45% от общего числа.

altyn73 также узнал, что в последнем десятилетии в России было сформировано 39 новых танковых батальонов. Большая часть из них — 32 — были развёрнуты на западном и южном направлении. В целом, за десять лет общая численность развёрнутых танков почти удвоилась.