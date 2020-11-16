Наука и технологии
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Подсчитано, что современный человек потратит 9 лет жизни на смартфоны
Если не учитывать время сна
Исследовательская компания Whistle Out опросила тысячу пользователей смартфонов. Благодаря этому специалисты подсчитали, что человек в среднем потратит 9 лет своей жизни на телефоны.
Как пишут исследователи, средний человек потратит около 76 500 на смартфон за всю свою жизнь. Этот показатель специалисты вывели, учитывая среднюю продолжительность жизни, возраст приобретения смартфона и среднее суточное время использования аппарата. Например, для миллениалов это 3,7 часа.
Именно они, люди, родившиеся в 1981-1996 годы, проводят больше всего времени за телефоном. Далее следуют представители поколения Х (1965-1980 годы) — 3 часа. Меньше всего времени на смартфоны, конечно, тратят бумеры, люди, рождённые в 1946-1964 годах — это 2,5 часа.
По подсчётам специалистов, миллениалы проводят в телефонах 23,1% своей жизни (за вычетом часов сна). Люди поколения X — 16,5%, а бумеры — 9,9%.