Подсчитано, что современный человек потратит 9 лет жизни на смартфоны

Как пишут исследователи, средний человек потратит около 76 500 на смартфон за всю свою жизнь. Этот показатель специалисты вывели, учитывая среднюю продолжительность жизни, возраст приобретения смартфона и среднее суточное время использования аппарата. Например, для миллениалов это 3,7 часа.

Именно они, люди, родившиеся в 1981-1996 годы, проводят больше всего времени за телефоном. Далее следуют представители поколения Х (1965-1980 годы) — 3 часа. Меньше всего времени на смартфоны, конечно, тратят бумеры, люди, рождённые в 1946-1964 годах — это 2,5 часа.

По подсчётам специалистов, миллениалы проводят в телефонах 23,1% своей жизни (за вычетом часов сна). Люди поколения X — 16,5%, а бумеры — 9,9%.