Подсчитано количество россиян, посмотревших фильм про «дворец Путина»

Охват фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки», сделанного Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией*, составил 21,2 млн россиян старше 12 лет. Mediascope, владельцем которой является государственный ВЦИОМ, считала за период с 19 по 27 января, то есть за первые девять дней после публикации. В компании уточнили, что эта оценка не учитывает длительность просмотра ролика. Подсчитаны были и те, кто посмотрел фильм целиком, и те, кто включил его лишь на несколько секунд.

15 млн россиян старше 12 лет посмотрели от видео более 30 секунд, 11,6 млн — более двух минут.

Mediascope также рассказала, что 60% зрителей фильма были из крупных городов. На москвичей пришлось 20%. Более половины людей смотрели видео со смартфона или планшета.

Сейчас на YouTube указано, что у фильма есть 105 млн просмотров.

*ФБК признан в России «иностранным агентом»