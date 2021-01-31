ferra.ru

Подсчитано количество россиян, посмотревших фильм про «дворец Путина»

На YouTube
Компания Mediascope подсчитала количество россиян, посмотревших фильм про «дворец Путина» на YouTube. Аналитики утверждают, что целиком видео посмотрели 3,4 млн человек, или 3% населения страны.

Охват фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки», сделанного Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией*, составил 21,2 млн россиян старше 12 лет. Mediascope, владельцем которой является государственный ВЦИОМ, считала за период с 19 по 27 января, то есть за первые девять дней после публикации. В компании уточнили, что эта оценка не учитывает длительность просмотра ролика. Подсчитаны были и те, кто посмотрел фильм целиком, и те, кто включил его лишь на несколько секунд.

15 млн россиян старше 12 лет посмотрели от видео более 30 секунд, 11,6 млн — более двух минут.

Mediascope также рассказала, что 60% зрителей фильма были из крупных городов. На москвичей пришлось 20%. Более половины людей смотрели видео со смартфона или планшета.

Сейчас на YouTube указано, что у фильма есть 105 млн просмотров.

*ФБК признан в России «иностранным агентом»