Наука и технологии
Сегодня 17:20
Подсчитано количество видов, которые вымрут до 2100 года
Но человечество может спасти их
Учёные подсчитали, сколько видов млекопитающих могут исчезнуть с Земли до конца этого века. Они ориентировались на то, как происходили массовые вымирания в прошлом.
Согласно прогнозу учёных, 550 видов могут пойти по стопам мамонтов и саблезубых тигров. Тем не менее, у человека ещё есть шанс спасти некоторые виды. Нужно разработать эффективные природоохранные стратегии.
Исследователи, в целом, пришли к выводу, что человечество полностью ответственно за вымирание млекопитающих в последние десятилетия. Компьютерное моделирование учёных показало, что темпы вымирания лишь увеличатся к 2100 году. То, что происходило в прошлые века, лишь «верхушка айсберга», пишет BBC.
Учёные говорят, что надвигающееся массовое вымирание станет шестым по счёту в истории Земли.