Подсчитано количество видов, которые вымрут до 2100 года

Согласно прогнозу учёных, 550 видов могут пойти по стопам мамонтов и саблезубых тигров. Тем не менее, у человека ещё есть шанс спасти некоторые виды. Нужно разработать эффективные природоохранные стратегии.

Исследователи, в целом, пришли к выводу, что человечество полностью ответственно за вымирание млекопитающих в последние десятилетия. Компьютерное моделирование учёных показало, что темпы вымирания лишь увеличатся к 2100 году. То, что происходило в прошлые века, лишь «верхушка айсберга», пишет BBC.

Учёные говорят, что надвигающееся массовое вымирание станет шестым по счёту в истории Земли.