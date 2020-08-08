Подсчитано количество жертв в случае нападения Северной Кореи на Южную

В докладе компании указано, что Северная Корея за один час может уничтожить более 200 тысяч жителей Южной Кореи. При этом речь не идёт о применении химического или ядерного оружия.

Дело в том, что около 6000 артиллерийских систем Корейской народной армии держат в пределах досягаемости несколько крупных южнокорейских населённых пунктов.

Авторы доклада дают пять сценариев нападения с учётом приблизительного количества артиллерии Северной Кореи, плотности населения в районах поражения и того, где именно люди находятся: на открытом воздухе, в помещении или под землёй.

Если будут использоваться 5700 артиллерийских орудий дальнего и среднего радиуса действия по всей длине демилитаризованной зоны, в течение часа погибнут 205 600 человек.