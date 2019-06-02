Подсчитано оптимальное количество дней отдыха для долгой жизни

Исследователь рассказывает, что его долгое время занимал вопрос, действительно ли полезно отдыхать три дня в неделю, вместо двух. Он изучил множество исследований, посвящённых воздействию разного режима труда на организм человека и сам написал работы на эту тему. В ходе одного из собственных исследований учёный выяснил, что продолжительный рабочий день, который неизбежно становится следствием введения четырёхдневной рабочей недели, вреден для здоровья. Так среди людей, которые работали более 12 часов в день, на 37% повышался риск получить травму.

Учёный пришёл к выводу, что отдыхать три дня в неделю всё-таки менее полезно, чем кажется. Поэтому обычная пятидневная рабочая неделя с 8-часовым графиком оказалась самым оптимальным режимом работы.

Что касается отпуска, то здесь учёные из Университета Хельсинки говорят, что отдых должен длиться не меньше трёх недель в году. Иначе можно заработать инфаркт и инсульт.