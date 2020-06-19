Подсчитано, при каких условиях электромобиль в России выгоднее обычного

В исследовании компании говорится, что эксплуатация электромобиля в России становится выгоднее использования машины с бензиновым двигателем при ежегодном пробеге более 45 тысяч километров в течение пяти лет.

В своём исследовании специалисты сравнили расходы на содержание Skoda Octavia со 150-сильным бензиновым двигателем и Nissan Leaf с электродвигателем. Octavia оценивалась в 1,4 млн рублей, а Leaf — в 2,1 млн рублей (без учёта таможенного сбора на импорт). Пока в среднем электромобиль среднего класса в России дороже обычного на 750 тысяч рублей.

Эта разница в цене компенсируется при указанных выше условиях за счёт экономии на топливе и обслуживании.