Подсчитано, скольким людям в мире нужна переподготовка, чтобы их не заменили роботы

На такие курсы специалистам понадобится как минимум 36 дней. Навыки там придётся получать самые разные. Эксперты в целом делят профессиональные навыки на поведенческие (например, работа в команде и переговоры) и технические (работа с big data). Первые останутся прерогативой людей, а вот вторые вполне могут освоить роботы.

К числу поведенческих навыков относятся даже общение с коллективом, креативность, этичность и эмпатия. Поэтому работодатели призывают сотрудников уделять этому больше внимания. Про технические навыки забывать тоже не стоит. Обучиться придётся, например, кодингу. Причём независимо от специальности.