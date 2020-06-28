Подсчитано, сколько раз Илон Маск согласился на случайные просьбы в соцсетях в 2020 году

Авторы Mashable отметили, что любой может спросит Маска о чём угодно, и эксцентричный предприниматель, скорее всего, ответит: «Sure» («Конечно»). Журналисты подсчитали, что с начала 2020 года Илон 20 раз ответил «Sure» на совершенно рандомные предложения.

В последний раз Маск пообещал кому-то добавить возможность использования кода для открытия бардачка в электромобиле Tesla. В другой раз Илон ответил «Sure» на сообщение женщины о том, что она хочет подарить ему и его девушке Граймс вязаное детское одеяльце для малыша X Æ A-12. В целом, если хочется что-то предложить Маску, можно без стеснения написать ему об этом в Twitter. Вдруг опять согласится?