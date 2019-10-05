Подсчитано время для принятия Россией решения об ответном ядерном ударе

Отсчёт начнётся с момента срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении. По словам эксперта, время подлёта у ракет разное и зависит от того, где они были выпущены. Но времени этого не так уж мало: «не минуты, не десятки минут — более десятков минут».

Эксперт также рассказал о строительстве радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении. Планируется создать станции в Воркуте (в 2021 году), в Оленегорске (в 2022) и в Севастополе (в 2024).

Стоит отметить, что ранее на этой неделе президент России заявил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.