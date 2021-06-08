Подсчитано время, которое россияне тратят на смартфоны и компьютеры

В среднем пользователи проводят за экраном по шесть часов в день. Также стало понятно, что из-за пандемии экранное время увеличилось. 43% россиян стали чаще использовать гаджеты по сравнению с весной 2020 года.

Как оказалось, больше всего времени за экранами проводят жители Центрального федерального округа (по 7 часов в сутки), молодёжь 18–24 лет (по 8 часов), люди с высшим образованием (по 7 часов), руководители (по 8 часов).

Эксперты считают, что люди стали больше использовать экраны потому, что пересмотрели своё отношение к вещам, которые можно делать через интернет. Сейчас люди проводят онлайн рабочие встречи, учатся дистанционно и т.д.

Также 14% опрошенных заявили о появлении чувства зависимости, беспокойства или стресса от гаджетов.