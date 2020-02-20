Подсчитано, за сколько дней хакеры могут взломать почти любой российский банк

Эксперты проанализировали защищённость инфраструктуры финансовых организаций. Они обнаружили, что для семи из восьми проверенных организаций есть опасность проникновения хакеров во внутреннюю сеть из интернета. В среднем для этого злоумышленникам может понадобиться пять дней.

Как минимум одна атака в рамках теста, которую специалисты выполнили с помощью известного общедоступного эксплойта, проходила успешно в каждом втором банке.

После того, как хакер проник в сеть, ему понадобится два дня, чтобы получить полный контроль над инфраструктурой. Так у восьми из десяти банков системы антивирусной защиты не препятствовали запуску специализированного программного обеспечения.