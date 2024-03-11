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Наука и технологии
Опубликовано 11 марта 2024, 03:00
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Подсчитано, за сколько лет можно заново вырастить коралловые рифы

И это очень хорошие новости
Учёные обнаружили, что вырастить коралловые рифы возможно всего за 4 года. Это позволит природе нашей планеты быстрее восстанавливаться.

В рамках проекта, возглавляемого учёными из Великобритании и Индонезии, удалось восстановить повреждённые коралловые рифы всего за 4 года. Известно, что сейчас большая часть этих структур находится под угрозой. Некоторые даже повреждены и не подлежат восстановлению.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, показали, что существует метод, помогающий увеличить коралловый покров и быстро восстановить жизненно важные функции экосистемы.

Подсчитано, за сколько лет можно заново вырастить коралловые рифы
© Ines Lange

Автор исследования доктор Инес Ланге из Университета Эксетера отметила, что скорость восстановления рифов, которую они наблюдали, была невероятной. Учёные не ожидали, что полностью восстановятся рифы уже через четыре года.

Коралловые рифы являются жизненно важной средой обитания морских существ, защищают прибрежные районы от штормов и эрозии.

В рамках проекта специалисты строили шестиугольные «Звёзды рифов» (стальные конструкции, покрытые песком) и прикрепляли к ним молодые кораллы. Далее их помещали на рифы, которые повреждены взрывной ловлей: практика, при которой для ловли рыбы используется взрывчатка.

Пока команда учёных пересадила лишь один вид кораллов — разветвлённые кораллы. Они наиболее чувствительны к обесцвечиванию.