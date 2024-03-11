Подсчитано, за сколько лет можно заново вырастить коралловые рифы

Подсчитано, за сколько лет можно заново вырастить коралловые рифыИ это очень хорошие новости
В рамках проекта, возглавляемого учёными из Великобритании и Индонезии, удалось восстановить повреждённые коралловые рифы всего за 4 года. Известно, что сейчас большая часть этих структур находится под угрозой. Некоторые даже повреждены и не подлежат восстановлению.
Результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, показали, что существует метод, помогающий увеличить коралловый покров и быстро восстановить жизненно важные функции экосистемы.
Автор исследования доктор Инес Ланге из Университета Эксетера отметила, что скорость восстановления рифов, которую они наблюдали, была невероятной. Учёные не ожидали, что полностью восстановятся рифы уже через четыре года.
Коралловые рифы являются жизненно важной средой обитания морских существ, защищают прибрежные районы от штормов и эрозии.
В рамках проекта специалисты строили шестиугольные «Звёзды рифов» (стальные конструкции, покрытые песком) и прикрепляли к ним молодые кораллы. Далее их помещали на рифы, которые повреждены взрывной ловлей: практика, при которой для ловли рыбы используется взрывчатка.
Пока команда учёных пересадила лишь один вид кораллов — разветвлённые кораллы. Они наиболее чувствительны к обесцвечиванию.