Подсчитано, за сколько лет можно заново вырастить коралловые рифы

В рамках проекта, возглавляемого учёными из Великобритании и Индонезии, удалось восстановить повреждённые коралловые рифы всего за 4 года. Известно, что сейчас большая часть этих структур находится под угрозой. Некоторые даже повреждены и не подлежат восстановлению.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, показали, что существует метод, помогающий увеличить коралловый покров и быстро восстановить жизненно важные функции экосистемы.