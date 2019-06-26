Подсчитаны траты иностранных туристов в России

Согласно пресс-релизу, эксперты банка использовали обезличенные данные по операциям, совершаемым с иностранных карт и в системе AliPay. Ожидаемо, самым популярным сегментом трат туристов в России стали отели. Средний чек за бронирование жилья составил 22 288 рублей, это на 3289 рублей больше, чем в 2017 году.

На втором месте по популярности расположились магазины одежды и аксессуаров. В среднем, каждый иностранец оставил в них 20 428 рублей. На третьем месте оказался фастфуд со средним чеком 1140 рублей.

Самый высокий чек обнаружился в сегменте ювелирных магазинов — 50 060 рублей.

Что касается безналичных трат через систему AliPay, то китайские туристы больше предпочитали оставлять деньги в магазинах косметики, универмагах, магазинах одежды и аксессуаров, а также в Duty Free.