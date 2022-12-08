Подсчитаны убытки российского AliExpress в первом полугодии 2022

Осенью 2018 года компания VK, которая тогда ещё была Mail.ru Group, договорилась с китайским интернет-гигантом Alibaba создать онлайн-ритейлера AliExpress Russia. По данным «Ведомостей», доля VK в общих убытках совместного предприятия за второй квартал 2022 года составила 1,6 млрд рублей.

Сама VK указывает эту сумму как «непризнанную». В первом квартале года компания списала почти 10 млрд рублей из-за обесценивания доли в AliExpress Россия. Причиной назвали «экономическую неопределённость, которая влияет на рынок электронной коммерции». После списания, как утверждается, VK больше не инвестировала в AliExpress Россия. Эксперты считают, что компания задумывается о выходе из совместного предприятия.