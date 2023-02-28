Подсластители оказались опасны для здоровья сердца

Авторы новой научной работы изучили данные 1157 человек, которые в течение трёх лет сдавали кровь. Оказалось, что сердечные приступы и инсульты чаще всего были у тех, кто регулярно употреблял в пищу подсластители, в том числе эритритол.

Учёные считают, что этот подсластитель приводит к образованию сгустков, которые могут закупоривать сосуды.