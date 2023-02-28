Подсластители оказались опасны для здоровья сердца

14:09, 28 февраля 2023
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Подсластители оказались опасны для здоровья сердцаМогут сгущать кровь
Люди часто используют подсластители, так как думают, что они полезнее для здоровья, чем обычный сахар. Однако исследователи ставят под сомнение эту мысль. Теперь учёные выяснили, что один из подсластителей, эритритол, может повышать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Авторы новой научной работы изучили данные 1157 человек, которые в течение трёх лет сдавали кровь. Оказалось, что сердечные приступы и инсульты чаще всего были у тех, кто регулярно употреблял в пищу подсластители, в том числе эритритол.
Учёные считают, что этот подсластитель приводит к образованию сгустков, которые могут закупоривать сосуды.