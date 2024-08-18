Подтверждена огромная утечка данных в США: номера соцстрахования и не только

Информация о взломе стала «достоянием общественности» благодаря серии утечек, начавшихся в апреле 2024 года. Сначала украденная база данных была выставлена на продажу неким лицом, известным под ником USDoD, который потребовал 3,5 миллиона долларов за 2,9 миллиарда записей. Позже другой индивид, Fenice, распространил более полную версию базы данных, содержащую 2,7 миллиарда записей.

Хотя NPD сотрудничает с правоохранительными органами и проводит расследование утечки, многие пострадавшие люди остаются в неведении из-за ограниченного доступа к украденным данным. Утечка данных уже привела к коллективному иску против Jerico Pictures, оператора NPD.