Подтверждена смертельная опасность энергетиков для сердца

Кратко об истории рассказывает «N+1». В больницу поступил мужчина возрастом 21 год, у которого была одышка и вздутие живота. У него обнаружили почечную недостаточность с задержкой мочеиспускания, двусторонний гидронефроз, отёки на нижних конечностях. Мужчина в целом чувствовал себя плохо в течение нескольких месяцев.

Парень рассказал, что выпивал по два литра энергетика в день на протяжении двух лет. В итоге врачи диагностировали у него декомпенсированную кардиомиопатию. Мужчину заставили перестать пить энергетики и начали лечить. Его состояние стало улучшаться.