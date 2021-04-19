Наука и технологии
Сегодня в 17:32
Подтверждена смертельная опасность энергетиков для сердца
Особенно в больших количествах
Медики из Больницы Святого Томаса в Лондоне описали случай мужчины, который злоупотреблял энергетиками. Из-за этого у него развились гидронефроз, тромбы в сердце и расширение желудочков сердца.
Кратко об истории рассказывает «N+1». В больницу поступил мужчина возрастом 21 год, у которого была одышка и вздутие живота. У него обнаружили почечную недостаточность с задержкой мочеиспускания, двусторонний гидронефроз, отёки на нижних конечностях. Мужчина в целом чувствовал себя плохо в течение нескольких месяцев.
Парень рассказал, что выпивал по два литра энергетика в день на протяжении двух лет. В итоге врачи диагностировали у него декомпенсированную кардиомиопатию. Мужчину заставили перестать пить энергетики и начали лечить. Его состояние стало улучшаться.