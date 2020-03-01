Подтверждён вред чистки ушей ватными палочками

Подробности случая врачи опубликовали в специализированном журнале BMJ Case Reports. История произошла в 2019 году. Тогда в отделение скорой помощи доставили 31-летнего мужчину. У него наблюдались припадки, а позже врачи обнаружили, что мужчина находится в состоянии изменённого сознания. После пациент рассказал, что в течение нескольких дней испытывал головные боли и тошноту, а также проблемы с памятью. Более того, последние пять лет мужчина замечал потерю слуха и боли в левом ухе.

Компьютерная томография показал, что в мозге пациента протекает гнойное воспаление тканей. Причиной тому стало заражение инфекцией Pseudomonas aeruginosa.

Позже врачи нашли кусок ваты в ушном канале мужчины. Инфекция развилась именно из-за присутствия инородного объекта в организме.

Мужчину удалось вылечить, однако исследователи в очередной раз призывают людей не использовать ватные палочки для чистки ушей.