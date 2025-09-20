Подведены итоги международного форума Kazan Digital Week 2025

Заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров подчеркнул, что форум создает платформу для диалога государства и бизнеса, а также способствует внедрению технологических прорывов и развитию кадрового потенциала. В рамках форума состоялось более 150 дискуссий и 1 300 выступлений экспертов по 10 тематическим направлениям: искусственный интеллект, кибербезопасность, здравоохранение, интеллектуальные транспортные системы, внедрение ИИ в промышленности и бизнес-процессы.

На церемонии наградили победителей конкурса "IT Лидер": компании "Автодор", "БАРС груп", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского" и другие. Российские стартапы получили сертификаты на участие в Российском венчурном форуме 2026, а лучшие зарубежные проекты также были отмечены.