Подвинься, Boston Dynamics. Робот-собака Unitree оказалась лучше твоих устройств

Разгоняясь до скорости 6 метров в секунду, B2 претендует на звание «самого быстрого робота-собаки промышленного класса» на рынке. Прыгая на 1,6 метра по горизонтали и преодолевая 40-сантиметровые препятствия, B2 с легкостью и проворством преодолевает неровности рельефа, для этой робособаки нет «слишком высоких гор, нет слишком глубоких расщелин».

При этом, обладая вдвое большей грузоподъемностью, чем B1, B2 выдерживает нагрузку до 40 кг при ходьбе и до 120 кг в неподвижном состоянии. B2 также может похвастаться 5-часовым временем автономной работы без нагрузки, и даже при нагрузке около 20 кг он работает более 4 часов.

B2 — это не только грубая сила. Его набор датчиков, включающий оптические камеры высокой четкости, датчики глубины и LiDAR, обеспечивает ситуационную осведомленность, позволяя ему автономно ориентироваться в сложной обстановке.