Подводные вулканы оказались способны обеспечить энергией целую страну

Учёные наблюдали за тем, как фрагменты вулканической породы, которые называют тефра, летят через море.

«Результаты нашей работы указывают на скорость высвобождения энергии и показывают, что во время извержения выходная мощность достаточна для обеспечения на это время», — рассказали учёные. Извержение же может длиться как несколько часов, так и несколько дней.

Пока неясно, как по-настоящему суметь использовать всю эту энергию. Эти извержения происходят далеко от берега и глубоко под поверхностью, поэтому до них почти невозможно добраться. То есть шансы использовать эту энергию приближаются к нулю.