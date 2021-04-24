Наука и технологии
Сегодня в 11:12
Подводные вулканы оказались способны обеспечить энергией целую страну
Но как добыть эту энергию — хороший вопрос
Извержения подводных вулканов высвобождают огромное количество энергии. Учёные смогли подсчитать этот объём. Как оказалось, энергии достаточно, чтобы обеспечить целую страну — Соединённые Штаты Америки.
Учёные наблюдали за тем, как фрагменты вулканической породы, которые называют тефра, летят через море.
«Результаты нашей работы указывают на скорость высвобождения энергии и показывают, что во время извержения выходная мощность достаточна для обеспечения на это время», — рассказали учёные. Извержение же может длиться как несколько часов, так и несколько дней.
Пока неясно, как по-настоящему суметь использовать всю эту энергию. Эти извержения происходят далеко от берега и глубоко под поверхностью, поэтому до них почти невозможно добраться. То есть шансы использовать эту энергию приближаются к нулю.