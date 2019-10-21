Наука и технологии
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Подводный дрон впервые нашёл затопленный японский авианосец
Затонул во время Второй мировой войны
Роботизированные подводные корабли смогли обнаружить затопленный во время Второй мировой войны японский авианосец Kaga. Сообщается, что это первый такой случай.
Kaga, который затонул во время битвы за Мидуэй, нашли исследовательское судно Petrel компании Vulcan и два роботизированных корабля. По словам представителей Vulcan, специалисты провели в поисках несколько недель. Корабли прочёсывали всё поле битвы площадью более 1300 кв. км. Kaga же покоился на глубине около 5,4 км.
Поиск осуществлялся при помощи сонара с заданными критериями, принадлежащего автономному подводному беспилотнику. Каждый раз при обнаружении необычных объектов подводный аппарат с дистанционным управлением опускался вниз для проверки.
Стоит отметить, что данный метод поиска может помочь закрыть множество пробелов в военно-морской истории.
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