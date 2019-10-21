Подводный дрон впервые нашёл затопленный японский авианосец

Kaga, который затонул во время битвы за Мидуэй, нашли исследовательское судно Petrel компании Vulcan и два роботизированных корабля. По словам представителей Vulcan, специалисты провели в поисках несколько недель. Корабли прочёсывали всё поле битвы площадью более 1300 кв. км. Kaga же покоился на глубине около 5,4 км.

Поиск осуществлялся при помощи сонара с заданными критериями, принадлежащего автономному подводному беспилотнику. Каждый раз при обнаружении необычных объектов подводный аппарат с дистанционным управлением опускался вниз для проверки.

Стоит отметить, что данный метод поиска может помочь закрыть множество пробелов в военно-морской истории.