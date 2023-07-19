Подземный источник энергии произвел рекордные 3,5 мегаватта

Подземный источник энергии произвел рекордные 3,5 мегаваттаИспытания шли месяц
Энергетическая компания Fervo Energy совершила прорыв в области геотермальных технологий. В ходе 30-дневных испытаний скважины в штате Невада компания достигла рекордного дебита в 63 литра в секунду при высоких температурах, что позволило производить 3,5 мегаватта электроэнергии.
Это первая успешная демонстрация геотермальной системы (EGS) в промышленных масштабах. Геотермальные электростанции используют природное тепло Земли для выработки электроэнергии, а метод EGS компании Fervo предполагает создание искусственных трещин в горных породах для усиления «потока».
В этом году компания планирует подключить к электросети свой объект Project Red, который обеспечит электроэнергией центры обработки данных Google и другие объекты инфраструктуры в Неваде. Геотермальная энергия не содержит углерода и может работать постоянно, что делает ее привлекательным возобновляемым источником энергии.