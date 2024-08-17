Подземный «рейв» помог оценить состояние почвы

Опубликовано 17 августа 2024, 18:59
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Подземный «рейв» помог оценить состояние почвыИнновационный метод акустического мониторинга
Экологи из Университета Флиндерса открыли новый способ оценки состояния почвы по звукам, издаваемым подземными формами жизни, их деятельность в шутку назвали «рейвом». Этот метод, известный как «экоакустика», улавливает часто неслышимую симфонию щелчков и хлопков, издаваемых обитающими в почве организмами.
Исследование, проведенное под руководством доктора Джейка Робинсона из Лаборатории восстановительной экологии, подчеркивает «критическое состояние почв в мире», 75% которых в настоящее время деградируют.
В работе использовался пассивный акустический мониторинг в регионе Маунт-Болд в Южной Австралии, в ходе которого сравнивались звуковые профили остатков растительности, расчищенных участков и земель, восстановленных 15 лет назад. Результаты показали, что акустическая сложность и разнообразие были значительно выше на более здоровых, покрытых растительностью участках по сравнению с деградировавшими. Это акустическое разнообразие тесно коррелировало с обилием и разнообразием почвенных беспозвоночных, таких как дождевые черви, жуки и муравьи.