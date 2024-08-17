Подземный «рейв» помог оценить состояние почвы

Исследование, проведенное под руководством доктора Джейка Робинсона из Лаборатории восстановительной экологии, подчеркивает «критическое состояние почв в мире», 75% которых в настоящее время деградируют.

В работе использовался пассивный акустический мониторинг в регионе Маунт-Болд в Южной Австралии, в ходе которого сравнивались звуковые профили остатков растительности, расчищенных участков и земель, восстановленных 15 лет назад. Результаты показали, что акустическая сложность и разнообразие были значительно выше на более здоровых, покрытых растительностью участках по сравнению с деградировавшими. Это акустическое разнообразие тесно коррелировало с обилием и разнообразием почвенных беспозвоночных, таких как дождевые черви, жуки и муравьи.