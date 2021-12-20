Поджарится ли индейка, если сбросить её на Землю из космоса

Поджарится ли индейка, если сбросить её на Землю из космосаОбъясняет эксперт журнала BBC Science Focus Magazine
Итак, что произойдёт, если индейку сбросить на нашу планету в космосе? Представим, что вы сбросили 5-килограммовую охлаждённую индейку с высоты 107 км.
Сначала продукт заледенеет, так как температура на такой высоте составляет -80 градусов Цельсия. Первые 50 км пролетит индейка всего за 100 секунд, а затем скорость её станет в три раза больше скорости звука.
Лишь на последних примерно 30 км воздух станет достаточно плотным, чтобы движение индейки замедлилось и она начала нагреваться. При этом температура будет приближаться к 500 градусам Цельсия, из-за чего продукт некоторое время будет гореть. После этого, уже спустя 30 секунд, птица окажется на Земле.
К сожалению, лишь небольшая часть индейки в итоге останется съедобной. К тому же нужно помнить, что из-за силы удара большая часть продукта просто разлетится на части.