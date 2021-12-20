Поджарится ли индейка, если сбросить её на Землю из космоса

Итак, что произойдёт, если индейку сбросить на нашу планету в космосе? Представим, что вы сбросили 5-килограммовую охлаждённую индейку с высоты 107 км.

Сначала продукт заледенеет, так как температура на такой высоте составляет -80 градусов Цельсия. Первые 50 км пролетит индейка всего за 100 секунд, а затем скорость её станет в три раза больше скорости звука.