"Поэтому нужно брать китайцев": Samsung сократила закупки комплектующих из-за кризиса

По словам четырех человек, знакомых с ситуацией, уведомление южнокорейского технологического титана касается компонентов для нескольких ключевых линеек продукции, включая телевизоры, бытовую технику и смартфоны, а отсрочка заказов затрагивает широкий спектр компонентов, включая микросхемы, электронные детали и упаковки готовой продукции.

Шаг Samsung является признаком того, что производители электроники пессимистично оценивают экономические перспективы на фоне глобальных инфляционных рисков.

Samsung сообщил поставщикам, что компании необходимо тщательно проанализировать уровень запасов как компонентов, так и готовой продукции, согласно источникам. Два человека сказали, что эта мера продлится до конца июля. Один из собеседников сообщил, что поставки не были полностью остановлены, но объем запланированных на июль поставок компании Samsung был сокращен на 50%.

На момент выхода материала, Samsung комментариев не дала