Поэтому тарифы подорожали? МТС вложит до ₽1 млрд в технологии цифровой рекламы к 2026 году

Этот шаг является частью усилий МТС по расширению своих предложений в области цифровой рекламы и захвату доли рынка услуг персонализированной рекламы в России, оцениваемого в 2-2,5 млрд рублей.

МТС, однако, придется столкнутся с конкуренцией со стороны других компаний, предлагающих аналогичные услуги на рынке, включая Яндекс, VK, а также других операторов связи и рекламных групп.

Новые рекламные продукты будут основаны на динамическом ретаргетинге - процессе анализа данных о поведении потребителей для создания персонализированного портрета интересов и предпочтений пользователя. Затем алгоритм компании будет генерировать соответствующие рекомендации продуктов на основе этой информации.

МТС утверждает, что ее модель уже тестируется несколькими компаниями.