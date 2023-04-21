Поэтому тарифы подорожали? МТС вложит до ₽1 млрд в технологии цифровой рекламы к 2026 году

Поэтому тарифы подорожали? МТС вложит до ₽1 млрд в технологии цифровой рекламы к 2026 годуИ составит конкуренцию Яндексу, VK и другим
МТС планирует инвестировать до 1 млрд рублей до 2026 года в рекламные технологии, которые позволят компаниям электронной коммерции предлагать потребителям персонализированные рекомендации по разным товарам, передает “Коммерсантъ”.
Этот шаг является частью усилий МТС по расширению своих предложений в области цифровой рекламы и захвату доли рынка услуг персонализированной рекламы в России, оцениваемого в 2-2,5 млрд рублей.
МТС, однако, придется столкнутся с конкуренцией со стороны других компаний, предлагающих аналогичные услуги на рынке, включая Яндекс, VK, а также других операторов связи и рекламных групп.
Новые рекламные продукты будут основаны на динамическом ретаргетинге - процессе анализа данных о поведении потребителей для создания персонализированного портрета интересов и предпочтений пользователя. Затем алгоритм компании будет генерировать соответствующие рекомендации продуктов на основе этой информации.
МТС утверждает, что ее модель уже тестируется несколькими компаниями.