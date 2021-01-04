Поездка на Tesla в режиме автопилота длиной в 600 км попала на видео

Сообщается, что во время поездки водитель практически не вмешивался в управление автомобилем. Было лишь одно исключение: человеку пришлось взять всё в свои руки, чтобы объехать большой мусор на дороге.

Конечно, система не вела себя идеально на протяжении всего пути. На главной улице Сан-Франциско Маркет-стрит электромобиль повёл себя странно, что побеспокоило водителя. Также надо понимать, что в других климатических условиях автопилот Tesla может работать намного хуже. Например, ему может мешать снег.