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Поездка на Tesla в режиме автопилота длиной в 600 км попала на видео
Из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
Полноценный автопилот Tesla пока находится в стадии беты. Некоторые энтузиасты его испытывают. Один из таких опубликовал видео, на котором электрокар Model 3 с системой Full Self-Driving (FSD) совершил поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, преодолев 600 км.
Сообщается, что во время поездки водитель практически не вмешивался в управление автомобилем. Было лишь одно исключение: человеку пришлось взять всё в свои руки, чтобы объехать большой мусор на дороге.
Конечно, система не вела себя идеально на протяжении всего пути. На главной улице Сан-Франциско Маркет-стрит электромобиль повёл себя странно, что побеспокоило водителя. Также надо понимать, что в других климатических условиях автопилот Tesla может работать намного хуже. Например, ему может мешать снег.