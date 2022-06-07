Погибли топ-менеджеры VK

Ранее Союз оленеводов НАО сообщил, что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Стало известно, что мужчины на двух вездеходах «Шерп» ехали по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время попытки перейти реку оба вездехода перевернулись и их потащило в море. Пассажиры одного вездехода смогли выбраться на берег, а Габриелян и Мерзляков — нет.