Погибли топ-менеджеры VK

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Погибли топ-менеджеры VKНесчастный случай
VK сообщила о гибели двух руководителей — первого заместителя гендиректора Владимира Габриеляна и директора по закупкам Сергея Мерзлякова.
Как сообщила пресс-служба компании, оба погибли в Ненецком автономном округе. В VK рассказали, что Габриелян и Мерзляков скончались в результате трагического происшествия.
Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды.
VK
Ранее Союз оленеводов НАО сообщил, что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Стало известно, что мужчины на двух вездеходах «Шерп» ехали по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время попытки перейти реку оба вездехода перевернулись и их потащило в море. Пассажиры одного вездехода смогли выбраться на берег, а Габриелян и Мерзляков — нет.