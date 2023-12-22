Поглощение Google искусственным интеллектом: генеративный ИИ заменит «рекламщиков»

Возможности искусственного интеллекта Google, особенно в области создания объявлений и оптимизации кампаний, уже начали автоматизировать задачи, традиционно выполняемые сотрудниками, если верить инсайдам.

Объявленная в мае «новая эра рекламы на базе ИИ» представила такие функции, как инструменты генеративного ИИ, которые могут сканировать веб-сайты для создания ключевых слов, заголовков и других активов рекламы. Примечательно, что инструмент Google Performance Max (PMax) развился благодаря генеративному искусственному интеллекту, позволяя создавать и масштабировать пользовательские рекламные активы с минимальным вмешательством человека.

Хотя переход к созданию рекламы с помощью искусственного интеллекта обещает эффективность и высокую прибыль, он вызывает опасения по поводу перемещения рабочих мест в 30-тысячном рекламном подразделении Google. Если год назад примерно 13 500 сотрудников занимали должности, связанные с продажами, то предстоящая реорганизация может привести к значительным изменениям.