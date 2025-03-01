Погодные и климатические исследования в США попали под сокращение

Опубликовано 01 марта 2025, 11:501 мин.
Погодные и климатические исследования в США попали под сокращениеМассовые увольнения в NOAA
Ученые предупредили о серьезных последствиях после того, как администрация Трампа внезапно уволила более 800 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Сокращения затронули синоптиков и экспертов по климату, вызвав опасения по поводу способности агентства предоставлять точные прогнозы погоды и климатические данные.
NOAA — ключевое агентство, помогающее предсказывать штормы, наводнения и другие экстремальные погодные явления в стране. Увольнения, начавшиеся 27 февраля, в основном коснулись сотрудников на испытательном сроке — новых сотрудников или тех, кого недавно перевели на новые должности. Увольнения являются частью более широких усилий правительства по сокращению федеральных рабочих мест, возглавляемых Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) под руководством генерального директора SpaceX Илона Маска.
Ученые утверждают, что сокращение персонала NOAA приведет к ослаблению климатических исследований и подвергнет риску жизни людей во время экстремальных погодных условий.