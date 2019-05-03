Погоду научились предсказывать по сигналам сотовых телефонов

Создатели технологии заявляют, что их метод на 60% точнее обычного. По словам генерального директора стартапа, основная проблема традиционного прогнозирования погоды заключается в том, что метеорологи используют данные государственных агентств. А правительства не занимаются созданием полноценной инфраструктуры.

ClimaCell же использует данные не только от государственных датчиков, но и от сотовых телефонов, уличных камер, автомобилей. Всё это анализируется для построения моделей изменения погоды в разных частях света.

Со стартапом уже сотрудничают авиакомпании и энергетические фирмы. Погоду они отслеживают в режиме реального времени. В планах ClimaCell запуск приложения с прогнозами погоды, которое сможет использовать любой желающий.