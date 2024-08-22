Пограничники Евросоюза потратят 400 млн евро на дроны и не только

В числе тендеров — закупка морских беспилотников на сумму 184 млн евро, закупка оборудования для наблюдения, например очков ночного видения, на сумму 19 млн евро и закупка ИКТ-услуг на сумму 186,5 млн евро. Кроме того, в рамках расширения будет реализован пилотный проект стоимостью 3 млн евро по использованию беспилотников на сухопутной границе с Болгарией.

Frontex использует беспилотники для охраны границ с 2018 года. В числе последних событий — 275 млн евро, потраченных на пилотные проекты, и контракты с Airbus и IAI на поставку усовершенствованных беспилотников Heron.