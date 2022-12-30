Пой как птица: учёные нашли лёгкий способ оправиться после инсульта

21:45, 30 декабря 2022
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Пой как птица: учёные нашли лёгкий способ оправиться после инсультаПоможет при нарушениях речи
Учёные назвали пение способом оправиться после инсульта. Дело в том, что примерно 40% выживших после инсульта испытывают афазию, трудности с пониманием или произношением речи.
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Согласно недавнему исследованию, проведённому в Хельсинкском университете, групповая реабилитация на основе пения может помочь восстановить речевые функции пациентов даже в хронической фазе инсульта.
Предыдущие исследования установили, что способность петь может сохраняться даже при тяжёлой афазии. Однако применение пения, особенно хорового, в реабилитации после инсульта широко не изучалось. В новом исследовании использовались самые разнообразные элементы пения, в том числе обучение этому с помощью планшета.