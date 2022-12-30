Пой как птица: учёные нашли лёгкий способ оправиться после инсульта

Согласно недавнему исследованию, проведённому в Хельсинкском университете, групповая реабилитация на основе пения может помочь восстановить речевые функции пациентов даже в хронической фазе инсульта.

Предыдущие исследования установили, что способность петь может сохраняться даже при тяжёлой афазии. Однако применение пения, особенно хорового, в реабилитации после инсульта широко не изучалось. В новом исследовании использовались самые разнообразные элементы пения, в том числе обучение этому с помощью планшета.