Пойманы администраторы онлайн-кинотеатра Jetflicks: им грозит тюрьма

Опубликовано 23 июня 2024, 06:45
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Пойманы администраторы онлайн-кинотеатра Jetflicks: им грозит тюрьмаЗа массовое нарушение авторских прав
Пять человек, участвовавших в работе нелегального онлайн-кинотеатра Jetflicks, были признаны виновными в нарушении авторских прав федеральным жюри в Лас-Вегасе. Возглавляемая Кристофером Даллманом, группа использовала автоматизированные инструменты для поиска и распространения сотен тысяч несанкционированных телешоу и фильмов с 2007 года, собрав библиотеку, превышающую по объему все основные платформы (Netflix, Hulu и т.д.) вместе взятые.
Jetflicks привлекла более 37 000 подписчиков обещаниями неограниченного доступа к своему обширному каталогу, который включал более 183 200 сериалов. Даллману были предъявлены дополнительные обвинения в отмывании денег, что отражает значительную прибыль, получаемую от незаконного предприятия, исчисляемую миллионами долларов в год, пишет Engadget.
Расследование, начатое ФБР после предупреждения Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), завершилось вынесением обвинительных приговоров. Даллману грозит до 48 лет лишения свободы, а его сообщникам - по пять лет.