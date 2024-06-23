Пойманы администраторы онлайн-кинотеатра Jetflicks: им грозит тюрьма

Jetflicks привлекла более 37 000 подписчиков обещаниями неограниченного доступа к своему обширному каталогу, который включал более 183 200 сериалов. Даллману были предъявлены дополнительные обвинения в отмывании денег, что отражает значительную прибыль, получаемую от незаконного предприятия, исчисляемую миллионами долларов в год, пишет Engadget.

Расследование, начатое ФБР после предупреждения Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), завершилось вынесением обвинительных приговоров. Даллману грозит до 48 лет лишения свободы, а его сообщникам - по пять лет.