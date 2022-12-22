Point-E - нейросеть, создающая 3D-модели из написанного вами текста

Если вы введете текстовый запрос, скажем, "Кот ест буррито", Point-E сначала сгенерирует синтетическое 3D-изображение кота, поедающего буррито. Затем он пропустит это изображение через серию диффузионных моделей для создания трехмерного облака точек RGB исходного изображения.

Каждая из этих диффузионных моделей была обучена на "миллионах" 3d-моделей, преобразованных в стандартный формат. "Хотя наш метод показал худшие результаты в этой оценке, чем современные методы", - признает команда, - "он создает образцы за небольшую часть времени". Если вы хотите попробовать свои силы, OpenAI разместила код проекта на Github.