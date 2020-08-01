Поиск Google показал проблемы людей во время пандемии

Учёные обнаружили, что в марте и апреле резко увеличились запросы американцев, связанные с финансовыми трудностями и чрезвычайными ситуациями. В то же самое время число запросов, связанных с самоубийствами, снизилось. Однако, как считают исследователи, это не значит, что в будущем не будет волны самоубийств. Ранние исследования показали, что финансовые трудности коррелируют с суицидами. Кроме того, был замечен рост самоубийств спустя несколько месяцев после пандемии испанского гриппа в 1918 году и вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

В целом, новое исследование показало, с какими проблемами столкнулись люди, когда началась пандемия COVID-19. Резко выросли запросы по поводу безработицы, депрессии, панических атак, одиночества.