Поиск Google смог предсказать вспышки коронавируса

Кратко об исследовании пишет «Лента.ру». Учёные заметили, что поисковые запросы «утрата вкусовой чувствительности», «потеря аппетита» и «диарея» коррелируют с запросом «коронавирус» и высокой заболеваемостью COVID-19. Такую связь исследователи увидели в пяти штатах со сложной эпидемиологической обстановкой — Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс и Иллинойс.

Учёные отметили, что наиболее сильная корреляция между ростом интереса к указанным выше темам и увеличением числа случаев наблюдалась с разницей в три-четыре недели.

Авторы работы объяснили, что полученные ими данные подчёркивают важность желудочно-кишечных симптомов как потенциальных предвестников заражения коронавирусом.