Теперь вы можете следить за ценой товаров на любом сайте прямо из поиска Яндекса

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Теперь вы можете следить за ценой товаров на любом сайте прямо из поиска ЯндексаМожно подписаться на уведомления о снижении стоимости
В поиске Яндекса по товарам появилась возможность отслеживать цены на них. Так проще выбрать наиболее удачный момент для покупки.
Минимальная цена товара будет отображаться в его карточке. Пользователь также увидит график стоимости, которые поможет решить, делать покупку сейчас или подождать. Кроме того, можно подписаться на уведомления о снижении цены. А ещё пользователи, участвующие в программах лояльности магазинов, смогут увидеть, какой кэшбек или сколько бонусных баллов начислят за покупку.
Выбрать магазин для покупки можно будет на основе рейтинга и отзывам других покупателей. Помимо этого, в поиске появились новые фильтры. Теперь можно искать только по продукции любимого бренда или устанавливать определённые характеристики модели.