Теперь вы можете следить за ценой товаров на любом сайте прямо из поиска Яндекса

Минимальная цена товара будет отображаться в его карточке. Пользователь также увидит график стоимости, которые поможет решить, делать покупку сейчас или подождать. Кроме того, можно подписаться на уведомления о снижении цены. А ещё пользователи, участвующие в программах лояльности магазинов, смогут увидеть, какой кэшбек или сколько бонусных баллов начислят за покупку.

Выбрать магазин для покупки можно будет на основе рейтинга и отзывам других покупателей. Помимо этого, в поиске появились новые фильтры. Теперь можно искать только по продукции любимого бренда или устанавливать определённые характеристики модели.