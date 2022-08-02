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Теперь вы можете следить за ценой товаров на любом сайте прямо из поиска Яндекса

Можно подписаться на уведомления о снижении стоимости
В поиске Яндекса по товарам появилась возможность отслеживать цены на них. Так проще выбрать наиболее удачный момент для покупки.
Теперь вы можете следить за ценой товаров на любом сайте прямо из поиска Яндекса

Минимальная цена товара будет отображаться в его карточке. Пользователь также увидит график стоимости, которые поможет решить, делать покупку сейчас или подождать. Кроме того, можно подписаться на уведомления о снижении цены. А ещё пользователи, участвующие в программах лояльности магазинов, смогут увидеть, какой кэшбек или сколько бонусных баллов начислят за покупку.

Выбрать магазин для покупки можно будет на основе рейтинга и отзывам других покупателей. Помимо этого, в поиске появились новые фильтры. Теперь можно искать только по продукции любимого бренда или устанавливать определённые характеристики модели.

Источник:Яндекс
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