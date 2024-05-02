Поисковик Google «поймали за руку»: предвзятость ИИ и «нечестное» ранжирование

В статье Fresherslive предлагались четкие инструкции по устранению кода ошибки PS5. Несмотря на недостаток полировки, ее практическая ценность казалась неоспоримой. Однако в марте она была необъяснимо деиндексирована Google.

Статья The Verge о принтерах, несмотря на отсутствие подробностей, пользовалась высокой поисковой популярностью.

Автор «расследования» обратился к ИИ Google Gemini, чтобы разобраться в разнице ранжирования.

Первоначальная оценка Gemini позволила понять некоторые моменты. Он признал четкую структуру и полезность статьи Fresherslive, а статью The Verge раскритиковал за поверхностность. Однако огромная разница в рейтинге осталась необъяснимой.

Дальнейшее расследование показало, что статья Fresherslive была деиндексирована после обновления Google, в то время как контент The Verge продолжал высоко ранжироваться. Это вызвало опасения, что алгоритмы отдают предпочтение широкой привлекательности и новизне, а не глубине и практической ценности.

Также был затронут вопрос о качестве контента. Автор отметил, что в обеих статьях приоритет отдается SEO, а не реальным рекомендациям для пользователей. Хотя Gemini стремится к точности, она признала, что ей сложно определить качество контента наравне с человеческими редакторами.