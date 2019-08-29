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Поисковики в России обяжут удалять пиратские ссылки за 6 часов

Сейчас ссылки никто не удаляет, а просто блокируют доступ к ресурсам
Роскомнадзор совместно с «Яндексом» и Mail.ru Group разработал новые требования к поисковым системам, работающим в России. Согласно правилам, поисковики будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов.

Действующее законодательство позволяет правообладателям блокировать доступ к пиратскому контенту, но не удалять ссылки из поисковых систем. По новым же поправкам, поисковики будут обязаны подключиться к реестру с пиратскими ресурсами. Составит его компания, которую одобрит Роскомнадзор.

Поправки эти предложены к закону «Об информации». Соответствующий законопроект уже направлен на согласование в администрацию президента. Сообщается, что в разработке документа также участвовали российские правообладатели (телекомпании и онлайн-кинотеатры).

«Коммерсантъ» напоминает, что антипиратский меморандум поисковики и правообладатели подписали 1 ноября 2018 года.

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