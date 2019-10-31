Поисковые запросы раскрыли заготовки россиян на зиму

Специалисты изучили поисковые запросы с ключевыми словами «засолить», «замариновать», «засушить» или «заморозить». В исследовании учитывались города с населением более миллиона человек, а также крупнейшие населённые пункты в каждом федеральном округе.

По информации «Яндекса», в этом году интерес к заготовкам у россиян оказался на 7% ниже, чем в прошлом. Самыми популярными же продуктами для заготовок стали помидоры, огурцы, кабачки, перец и баклажаны. В топ-10 также вошли яблоки, морковь, смородина, капуста и сливы.

В этом году россияне чаще интересовались заготовками груздей, цветной капусты, крыжовника и «почему-то» апельсинов.

Больше всего консервированием занимаются жители Тамбовской и Липецкой областях, а также Мордовии. Меньше всего — жители севера, Кавказа и столиц: Москвы и Санкт-Петербурга.