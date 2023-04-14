Пока без прорывов: создатели ChatGPT подтвердили, что не делают новую версию нейросети

Олтмена спросили о недавнем открытом письме, подписанном многими знаменитостями, в котором содержится просьба к таким компаниям, как OpenAI, приостановить разработку систем искусственного интеллекта, «более мощных, чем GPT-4». Олтмен сказал, что в письме «отсутствует большинство технических нюансов о том, где нам нужна пауза», и отметил, что в более ранней версии письма утверждалось, будто OpenAI в настоящее время обучает GPT-5. Глава компании заверил, что пока таких работ не ведётся и не предвидится.

Однако тот факт, что OpenAI не работает с GPT-5, не означает, что он не расширяет возможности GPT-4. «Помимо GPT-4 мы занимаемся и другими вещами, которые, как мне кажется, связаны со всевозможными проблемами безопасности, которые важно решить и которые были полностью исключены из письма», — добавил Олтмен.