Пока не брейкданс, но уже балет: робот Tesla Optimus станцевал на камеру

Хотя танцы вряд ли пригодятся в промышленных задачах, для которых создается робот, видео наглядно демонстрирует прогресс в управлении его движениями.

Руководитель проекта Милан Ковач отметил, что для танцев Optimus обучался полностью в симуляции с использованием метода обучения с подкреплением, где ИИ совершенствует навыки через пробы и ошибки. Ковач уточнил, что трос, видимый в кадре, был страховкой на случай падения, а не для поддержки робота.

Третье поколение Optimus, представленное в марте 2025 года, продолжает эволюцию от прототипов 2022 года, которые едва ходили.