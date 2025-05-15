Пока не брейкданс, но уже балет: робот Tesla Optimus станцевал на камеру

Опубликовано 15 мая 2025, 01:301 мин.
Пока не брейкданс, но уже балет: робот Tesla Optimus станцевал на камеруЗажигает на «танцполе»
Tesla представила новое видео с гуманоидным роботом Optimus, демонстрирующим его танцевальные движения. В минутном ролике, опубликованном 14 мая 2025 года, Optimus показывает улучшенную гибкость и плавность, выполняя сложные движения, которые подчеркивают его возросшую подвижность.
© Tesla
Хотя танцы вряд ли пригодятся в промышленных задачах, для которых создается робот, видео наглядно демонстрирует прогресс в управлении его движениями.
Руководитель проекта Милан Ковач отметил, что для танцев Optimus обучался полностью в симуляции с использованием метода обучения с подкреплением, где ИИ совершенствует навыки через пробы и ошибки. Ковач уточнил, что трос, видимый в кадре, был страховкой на случай падения, а не для поддержки робота.
Третье поколение Optimus, представленное в марте 2025 года, продолжает эволюцию от прототипов 2022 года, которые едва ходили.