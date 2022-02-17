Пока не в России: ученые из Вашингтона создали герметик с добавлением наноматериалов для асфальта

Многие транспортные департаменты США используют герметики для защиты мостов и других бетонных конструкций от тающего снега, дождя и солей. Эти средства помогают, но не всегда. Команда ВГУ обнаружила, что они могут добавить наноматериалы - в частности, оксид графена и монтмориллонитовую наноглину - в коммерческий герметик на основе силиконата, чтобы сделать микроструктуру бетона более плотной, тем самым затрудняя проникновение воды в материал. Герметик также помог защитить образцы от физического и химического воздействия антиобледенительных солей.

Сравнивая свой герметик с коммерческим, они обнаружили, что он на 75% лучше отталкивает воду и на 44% лучше снижает разрушение от солей. Они также изготовили его из воды, а не из органического растворителя. Это означает, что конечный продукт более безопасен в использовании и менее вреден для окружающей среды. Обычно герметики на водной основе работают не так хорошо, как их органические аналоги, но наноматериалы, которые использовала команда ВГУ, помогли нивелировать этот разрыв.

В ближайшие два года команда профессора Сянмин Ши планирует совместно с университетом или городом Пулман провести испытания герметика в реальных условиях.