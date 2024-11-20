Пока у NASA проблемы с деньгами, Китай показал план по доставке образцов с Марса

Эта миссия, являющаяся частью ускоренной программы Tianwen-3, запланированной теперь на 2028 год, включает два запуска. Один аппарат станет орбитальным модулем и возвращающимся кораблем, а другой — посадочным модулем и взлетной платформой. Посадочный модуль соберет и передаст около 600 граммов образцов орбитальному модулю, который затем доставит их на Землю. Космический аппарат для захвата оснащен гибкими захватами и защитной крышкой, которые фиксируют контейнер за 1,5 секунды.

Исследователи отметили сложность взлета с поверхности Марса, но предложенная технология обещает справиться с этими трудностями.

А вот бюджет NASA в последние годы остается относительно небольшим по сравнению с другими правительственными учреждениями. Так, в 2023 году агентству было выделено $ 25,4 млрд, что на $ 500 млн меньше изначального запроса. Правда, на $ 1,4 млрд больше, чем в 2022 году.