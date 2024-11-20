Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 17:15
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Пока у NASA проблемы с деньгами, Китай показал план по доставке образцов с Марса

На Землю
Китай представил передовой план по захвату контейнера с образцами марсианских пород на орбите и его доставке на Землю. Разработанный Институтом системного проектирования аэрокосмической техники в Шанхае, космический аппарат использует механизм «захват с последующим контактом» для фиксации контейнера, пишут СМИ.
Пока у NASA проблемы с деньгами, Китай показал план по доставке образцов с Марса
© Ferra

Эта миссия, являющаяся частью ускоренной программы Tianwen-3, запланированной теперь на 2028 год, включает два запуска. Один аппарат станет орбитальным модулем и возвращающимся кораблем, а другой — посадочным модулем и взлетной платформой. Посадочный модуль соберет и передаст около 600 граммов образцов орбитальному модулю, который затем доставит их на Землю. Космический аппарат для захвата оснащен гибкими захватами и защитной крышкой, которые фиксируют контейнер за 1,5 секунды.

Исследователи отметили сложность взлета с поверхности Марса, но предложенная технология обещает справиться с этими трудностями.

А вот бюджет NASA в последние годы остается относительно небольшим по сравнению с другими правительственными учреждениями. Так, в 2023 году агентству было выделено $ 25,4 млрд, что на $ 500 млн меньше изначального запроса. Правда, на $ 1,4 млрд больше, чем в 2022 году.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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