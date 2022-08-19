Пока весь мир строит 5G: в России пообещали выпустить первую 4G-станцию в течение двух-трёх лет

Ким отметил, что в текущих условиях есть временные сложности с поставками оборудования. Раньше РФ в основном его закупала. Поэтому сейчас Минцифры начало создавать для всех российских разработчиков стимулы по созданию такого оборудования.

«Думаю, в течение двух-трёхлетней перспективы, в среднесрочной такой, у нас появится первая отечественная базовая станция 4G, которую мы сейчас активно различными мерами стимулируем», — цитирует Кима «Интерфакс».